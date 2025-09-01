Fenerbahçe Duyurdu: YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’DE

TRANSFERDE HAREKETLİ ANLAR

Fenerbahçe, transfer sürecinde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. Kulüp, art arda gerçekleştirilen transfer açıklamalarının ardından bir ayrılığı duyurdu.

YUSUF AKÇİÇEK AL HİLAL’DE

Sarı-lacivertli takımın stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı. Al Hilal’in, Fenerbahçe’ye oyuncunun transferi için 22 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Yusuf Akçiçek’in bir sonraki satışından elde edilecek kardan Fenerbahçe’nin yüzde 15 pay alacağı belirtildi.

RAKAMLAR VE TEŞEKKÜR MESAJI

Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu sözler yer aldı: “Yolun açık olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır.” Ayrıca, Yusuf’un “altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim” haline geldiği vurgulandı. Fenerbahçe, oyuncuya bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.