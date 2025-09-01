Fenerbahçe Duyurdu: Yusuf Akçiçek Al Hilal’de

TRANSFERDE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe’de transfer süreci devam ediyor. Kulüp, üst üste iki transfer duyurusu gerçekleştirdikten sonra bu defa bir ayrılığı açıkladı.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’E GEÇİYOR

Sarı lacivertli ekipte stoper görevini üstlenen Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı. Al Hilal’in Fenerbahçe’ye transfer için 22 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in bir sonraki satışından Fenerbahçe’nin %15 pay alacağı ifade edildi.

TEŞEKKÜR VE VEDA MESAJI

Kulübün resmi sosyal medya kanalı üzerinden yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi: “Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” Fenerbahçe Spor Kulübü.