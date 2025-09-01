Fenerbahçe Duyurdu: Yusuf Akçiçek Al Hilal’de

FENERBAHÇE’DE YENİ TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe, transfer dönemindeki hareketliliğine devam ediyor. Kulüp, üst üste iki transfer açıklaması yaptıktan sonra bu kez ayrılığı duyurdu.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’E TRANSFER OLDU

Fenerbahçe’nin stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı. Al Hilal’in Fenerbahçe’ye 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in bir sonraki satışında Fenerbahçe’nin yüzde 15 pay alacağı ifade edildi.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: “Yolun açık olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” Fenerbahçe Spor Kulübü.