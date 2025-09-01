Fenerbahçe Duyurdu: YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’DE

Fenerbahçe, transfer döneminde hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan üst üste transfer açıklamalarının ardından bu sefer bir ayrılığı duyurdu.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’DE

Sarı-lacivertli ekip, stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollarını ayırdı. Al Hilal, Fenerbahçe’ye transfer için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in gelecekteki satışından elde edilecek gelirden Fenerbahçe’nin yüzde 15 pay alacağı bilgisi verildi.

“EMEK VE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Kulüp, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.”