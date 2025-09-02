Fenerbahçe Duyurdu: Yusuf Al Hilal’de

TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Fenerbahçe’de transfer süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Kulüp son iki transfer duyurusunun ardından artık ayrılık haberini de paylaştı.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’E GEÇİYOR

Sarı-lacivertli takımda stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrılıyor. Al Hilal’in Fenerbahçe’ye transfer için 22 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in gelecekteki bir satışından elde edilecek kazancın yüzde 15’inin Fenerbahçe’ye ait olacağı ifade ediliyor.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yolun açık olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü.