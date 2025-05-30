Fenerbahçe, Dzeko ve Tadic’e veda etti

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NDEN VEDA MESAJLARI

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcular Edin Dzeko ve Dusan Tadic için bir veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Sarı-lacivertli kulübün X hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda Dzeko hakkında “Bazı oyuncular gol atar. Bazıları kol bandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin yapabileceği gibi liderlik etti. Teşekkürler Edin, her zaman kalbimizde olacaksın.” ifadeleri kullanıldı.

TADIC İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI

Tadic için ise “Zerafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın.” şeklinde bir paylaşım yapıldı. Bu veda mesajları, futbolcuların kulüpteki katkıları ve gösterdikleri liderlik için bir takdir ifadesi oldu.