Gündem

Fenerbahçe, Ederson’a Kaleyi Emanet Etti

fenerbahce-ederson-a-kaleyi-emanet-etti

FENERBAHÇE, EDERSON TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, kaleyi güçlendirme amacıyla Manchester City’de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson Moraes ile anlaşma sağladı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe’nin hem Manchester City ile hem de Ederson ile tüm şartlarda uzlaştığını belirtti.

TRANSFERE DAİR MALİ DETAYLAR

Oyuncunun temsilcileri Devin Özek ve Jorge Mendes, kişisel maddelerde de anlaşma sağladı. Transferin mali ayrıntıları doğrultusunda Fenerbahçe, Ederson için İngiliz kulübüne 13 ila 14 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

GALATASARAY’IN RAKİBİ OLDU

Ederson, Galatasaray’ın uzun süredir radarında olan bir oyuncuydu. Ancak sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio transferlerinin ardından kalede de dünya çapında bir yeteneği kadrosuna katma yolunda önemli bir adım attı.

ÖNEMLİ

Gündem

Denizli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Aydın’a sıçrayarak tekrar büyüdü. Bölmekaya ve Bostanyeri Mahalleleri'ndeki evler ve tarım alanları tehlikeye girdi.
Gündem

Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ Dedi

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Eğlenceli anlar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.