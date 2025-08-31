Fenerbahçe, Ederson İçin Görüşme Yapıyor

FENERBAHÇE MANCHESTER CITY İLE TEMAS KURDU

Fenerbahçe, Manchester City ile resmi görüşmelere başladı. Galatasaray’ın 10 milyon Euro’luk teklifinin reddedildiği, İngiliz kulübünün ise sarı-lacivertlilerle transfer müzakereleri yürüttüğü bildiriliyor.

KALEYİ DONNARUMMA DEVRALACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Manchester City’de kaleci Ederson’un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi Gianluigi Donnarumma’nın devralması bekleniyor.

DIEGO CARLOS İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe’de ayrılık hazırlıkları da sürüyor. Fabrizio Romano’nun haberine göre Serie A ekibi Como, Diego Carlos’un transferi konusunda sarı-lacivertlilerle anlaşma sağladı. Transferin, oyuncunun İtalya’da gerçekleştireceği sağlık kontrollerinin ardından resmileşeceği ifade ediliyor.