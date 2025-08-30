Haberler

Fenerbahçe, Ederson için harekete geçti

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan Ederson için harekete geçiyor. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Süper Lig takımı Fenerbahçe, Manchester City’den Ederson’u transfer etmek amacıyla girişimlerde bulunmaya başladı.

Haberde, Galatasaray’ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifin geri çevrilmesinin ardından, Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdiği bilgisi yer alıyor.

DONNARUMMA GÜNDEMDE

Ayrıca, Ederson’un Manchester City’den ayrılması durumunda, İngiliz kulübünün kaleye Gianluigi Donnarumma’yı transfer etmeyi planladığı öne sürülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.