Fenerbahçe, Ederson için harekete geçti

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan Ederson için harekete geçiyor. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Süper Lig takımı Fenerbahçe, Manchester City’den Ederson’u transfer etmek amacıyla girişimlerde bulunmaya başladı.

Haberde, Galatasaray’ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifin geri çevrilmesinin ardından, Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdiği bilgisi yer alıyor.

DONNARUMMA GÜNDEMDE

Ayrıca, Ederson’un Manchester City’den ayrılması durumunda, İngiliz kulübünün kaleye Gianluigi Donnarumma’yı transfer etmeyi planladığı öne sürülüyor.