Haberler

Fenerbahçe Ederson İçin Teklif Yaptı

FENERBAHÇE’NİN EDERSO’YA YÖNELİŞİ

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, kaleci transferinde uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan Ederson’a yöneldi. 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Fenerbahçe, Manchester City’ye 12 milyon euro’luk bir teklif sundu.

MANCHESTER CITY’NİN TALEBİ

Manchester City’in Ederson için talep ettiği rakam ise 15 milyon euro oldu. Fenerbahçe bu durum üzerine teklifini yeniden düzenledi. Yağız Sabuncuoğlu’nun bildirdiğine göre; Sarı-lacivertliler, başlangıçta yaptığı 12 milyon euro’luk teklifine ek bonus maddeleri de ekleyerek yeni bir resmi teklif hazırladı.

Fenerbahçe, 20 milyon euro bonservis değeri bulunan Ederson için Manchester City’ye sunduğu güncellenmiş teklifin yanıtını merakla bekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Haberler

Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.