Fenerbahçe, Ederson ile Anlaşma Sağladı

FENERBAHÇE’DE YENİ DÖNEM: EDERSON İLE ANLAŞMA

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson ile toplamda 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, 10 yıl aradan sonra kaleyi Ederson’a emanet edecek. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam etmekte olup, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Deneyimli kaleci Ederson ile yapılan anlaşma, kulüp için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EDERSON’UN KAZANÇLARI VE KULÜBÜNE KATKISI

Profesyonel kariyerine Portekiz’de başlayan Ederson, Benfica takımında birçok şampiyonluk yaşadıktan sonra 2017 yazında İngiltere’nin Manchester City takımına transfer oldu. Brezilyalı kaleci, kendisine ait birçok başarıda pay sahibi olarak, 6 kez İngiltere Premier Lig zaferi yaşadı. Ayrıca 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa, 2 FA Cup, 1 UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısını gösterdi. Ederson, 10 Haziran 2023’te İstanbul’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde City’nin kalesini korurken, önemli kurtarışlar ile kulübünün ilk kez kazandığı bu şampiyonlukta kritik bir rol üstlendi.

BREZİLYALI FUTBOLCULAR İLE ZENGİN TARİH

Öte yandan Ederson, 29 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyme başarısını gösterdi. Fenerbahçe’nin 31. Brezilyalı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Kulüp tarihine baktığımızda, özellikle 2000’li yılların başından itibaren Brezilyalı futbolcuların ağırlıkla forma giydiği dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin ilk Brezilyalı kalecisi ise 2015-2016 sezonunda Fabiano olarak kayıtlara geçmiştir. Fenerbahçe, ünlü Alman kaleci Toni Schumacher’i 1988 yılında kadrosuna katmış, Schumacher, ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak 3 sezon boyunca takımın kalesini korumuştur. Sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinde forma giymiş yabancı oyuncular arasında Brezilyalılar ilk sırada yer almakta.

BREZİLYALI FUTBOLCULARIN LİSTESİ

Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı futbolcular arasında yer alan isimler şunlardır: “Gerson Candido de Paula, Sergio Ricardo Nerves, Reginaldo Vicente Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizio de Souza (Edu Dracena), Deivid de Souza, Roberto Carlos, Cristian Oliviera Baroni, Andre Dos Santos, Fabio Bilica, Diego Ribas de Cunha, Jose Fernando Viana de Santana (Fernandao), Fabiano Ribeiro, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Rodrigo Becao, Frederico Rodrigues de Paula (Fred), Diego Carlos, Anderson Souza Conceiçao (Talisca), Ederson.” Ankaraspor’da forma giyerken Türk vatandaşlığına geçen Wederson ise bu listeye dahil edilmemiştir.