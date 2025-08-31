Fenerbahçe, Ederson’la Manchester City Görüşüyor

FENERBAHÇE MANCHESTER CITY İLE TEMAS KURDU

Fenerbahçe, Manchester City ile resmi temaslar kurdu. Galatasaray’ın 10 milyon Euro’luk teklifinin reddedildiği, ancak İngiliz kulübünün, sarı-lacivertli takımla görüşmelere başladığı bildiriliyor.

KALENİN YENİ SAHİBİ DONNARUMMA OLACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, Manchester City’de kaleci Ederson’un ayrılmasının ardından kaleyi Gianluigi Donnarumma’nın devralacağı vurgulanıyor.

DIEGO CARLOS TRANSFERİNDE ANLAŞMA

Fenerbahçe’de bir ayrılık haberi daha gündemde. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Serie A ekibi Como, Diego Carlos’un transferi konusunda sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı. Transferin, oyuncunun İtalya’da gerçekleştireceği sağlık kontrollerinin sonrasında resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.