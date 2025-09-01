Haberler

Fenerbahçe, Ederson’u İstanbul’a getiriyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu sefer hedefinde, ezeli rakibi Galatasaray’ın da ilgisini çeken dünya çapında tanınan kaleci Ederson var. Ederson, öğle saatlerinde İstanbul’a gelmek üzere yola çıkıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Manchester City ile Ederson’un transferi konusunda 13+2 milyon euro karşılığında anlaşma gerçekleştirdi. Yıldız kalecinin menajeri Jorge Mendes ile Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartları üzerinde de mutabakata vardı. Ederson, Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sürecek bir sözleşme imzalayacak ve yıllık olarak 8+2 milyon euro gelir elde edecek.

PİYASA DEĞERİ VE SON DURUM

Ederson’un, Manchester City formasıyla bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre alamadığı görülüyor. 2017 yılından beri Manchester City’de bulunan Ederson’un güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

