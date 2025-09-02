Haberler

Fenerbahçe, Ederson’u Kadrosuna Kattı

FENERBAHÇE’DEN EDERSON TRANSFERİ

Transfer çalışmalarını durmaksızın sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği ünlü kaleci Ederson’u renklerine bağladı. Brezilyalı kaleci, İstanbul’a saat 01.15 civarında indi. Sarı-lacivertli ekip, Ederson transferi için Manchester City ile 13+2 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Ederson’un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel koşullarında da mutabık kaldı.

2029’A KADAR SÖZLEŞME IMZALADI

Ederson, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve yıllık 8+2 milyon euro gelir elde edecek. İstanbul’a inişinin ardından oyuncunun, Manchester City’nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da forma giyemediği belirtildi. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson’un güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Menteşe’de Molotofkokteyli İhbarı Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Vali Akbıyık, Başkan Aras'ı ziyaret ederek olaya dair bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ali Yerlikaya, 14 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Türk polisinin suçluların peşini bırakmayacağı vurgulandı.

