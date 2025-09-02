Fenerbahçe, Ederson’u Kadrosuna Kattı

FENERBAHÇE’DEN EDERSON TRANSFERİ

Transfer çalışmalarını durmaksızın sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği ünlü kaleci Ederson’u renklerine bağladı. Brezilyalı kaleci, İstanbul’a saat 01.15 civarında indi. Sarı-lacivertli ekip, Ederson transferi için Manchester City ile 13+2 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Ederson’un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel koşullarında da mutabık kaldı.

2029’A KADAR SÖZLEŞME IMZALADI

Ederson, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve yıllık 8+2 milyon euro gelir elde edecek. İstanbul’a inişinin ardından oyuncunun, Manchester City’nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da forma giyemediği belirtildi. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson’un güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.