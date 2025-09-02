Fenerbahçe, Ederson’u Transfer Etti.

SÜPER LİG’DE ÖNEMLİ TRANSFER

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği ünlü kaleci Ederson’u kadrosuna dahil etti. Brezilyalı kaleci, saat 01.15 sularında İstanbul’a indi. Sarı-lacivertliler, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaştı. Ederson’un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da mutabık kaldı.

Ederson, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalıyor ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak. İstanbul’a iniş yaptıktan sonra, Ederson’un Manchester City ile bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da görev almadığı dikkat çekiyor. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giymekte olan Ederson’un piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirleniyor.