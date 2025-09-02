Haberler

Fenerbahçe, Ederson’u Transfer Etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği ünlü kaleci Ederson’u kadrosuna dahil etti. Brezilyalı kaleci, saat 01.15 sularında İstanbul’a indi. Sarı-lacivertliler, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaştı. Ederson’un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da mutabık kaldı.

Ederson, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalıyor ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak. İstanbul’a iniş yaptıktan sonra, Ederson’un Manchester City ile bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da görev almadığı dikkat çekiyor. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giymekte olan Ederson’un piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirleniyor.

Menteşe’de Molotofkokteyli İhbarı Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Vali Akbıyık, Başkan Aras'ı ziyaret ederek olaya dair bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ali Yerlikaya, 14 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Türk polisinin suçluların peşini bırakmayacağı vurgulandı.

