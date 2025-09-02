Fenerbahçe, Ederson’u transfer etti

FENERBAHÇE EDERSON’U TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Manchester City’den Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaştığını açıkladı. 32 yaşındaki file bekçisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten gelen bildirimde, Ederson’a “Ailemize hoş geldin” denilerek, “Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

MAAŞ BİLGİSİ VE EDERSON’UN İLK AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe, Ederson’a yıllık 11 milyon euro maaş ödeyeceğini duyurdu. İmza töreninden sonra açıklamalarda bulunan Ederson, “Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak.” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞMA HEYECANI

Eldeki projelerin kendisi için çok etkileyici olduğunu belirten Ederson, “Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var.” dedi. Uzun zamandır tanıdığı arkadaşlarıyla sahada mücadele etme heyecanını da aktaran Ederson, “Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız.” şeklinde konuştu. Taraftarlarına da destek çağrısında bulunan Ederson, “Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp, onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız.” dedi.

EDERSON’UN REKORLARI VE BAŞARILARI

Ederson, Manchester City formasıyla 372 maça çıkarak, kulübü için 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 2 İngiltere Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 3 İngiltere Süper Kupası gibi önemli başarılar elde etti.