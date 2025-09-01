Gündem

Fenerbahçe Ederson’u Transfer Etti!

fenerbahce-ederson-u-transfer-etti

FENERBAHÇE’DEN ŞAŞIRTICI KALICI TRANSFERİ

Fenerbahçe, kaleci transferinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Manchester City’de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson’un transferi için İngiliz kulübüyle el sıkıştı. Uzun bir süredir Galatasaray’ın da listesinde yer alan Ederson, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.

TEKLİFTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun bilgisine göre, Manchester City başlangıçta 15 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe ise 12 milyon Euro’luk teklifini performansa dayalı bonuslarla güçlendirerek resmi teklifi iletti. Taraflar, bu teklif üzerinde anlaşmaya vardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Denizli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Aydın’a sıçrayarak tekrar büyüdü. Bölmekaya ve Bostanyeri Mahalleleri'ndeki evler ve tarım alanları tehlikeye girdi.
Gündem

Fenerbahçe, Ederson’a Kaleyi Emanet Etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgisini çeken Ederson'u Manchester City'den transfer etti. Kaleci için 13-14 milyon Euro bonservis ödenecek. Tüm şartlar başarıyla sağlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.