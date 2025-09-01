Fenerbahçe Ederson’u Transfer Etti!

FENERBAHÇE’DEN ŞAŞIRTICI KALICI TRANSFERİ

Fenerbahçe, kaleci transferinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Manchester City’de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson’un transferi için İngiliz kulübüyle el sıkıştı. Uzun bir süredir Galatasaray’ın da listesinde yer alan Ederson, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.

TEKLİFTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun bilgisine göre, Manchester City başlangıçta 15 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe ise 12 milyon Euro’luk teklifini performansa dayalı bonuslarla güçlendirerek resmi teklifi iletti. Taraflar, bu teklif üzerinde anlaşmaya vardı.