Fenerbahçe, Ederson’un Transferini Gerçekleştirdi

Fenerbahçe’de dev transfer hareketleri hız kesmeden sürüyor. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, Sarı-Lacivertliler transferde önemli adımlar atmaya başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio’nun ardından, Ederson’un da kadroya dahil edilmesi gündemde. Kulüp, yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor ve bu hamleler taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara haberin devamında ulaşabilirsiniz.

EDERSON TRANSFERİ ONAYLANDI

Fenerbahçe, uzun zamandır Galatasaray’ın da radarında olan kaleci Ederson’un transferi için İngiliz Premier Lig ekibi Manchester City ile anlaşma sağladı. Brezilyalı kaleci Ederson, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmeyi planlıyor. Transfer sezonunun son günlerine yaklaşırken, Sarı-Lacivertliler büyük bir operasyon gerçekleştirerek Ederson transferinde sona yaklaştı. Ederson’un menajeri Jorge Mendes ile Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartları üzerinde de anlaştı ve süreci olumlu bir şekilde sonuçlandırdı.

ANLAŞMA DETAYLARI BELİRGİNLEŞTİ

Fenerbahçe, Manchester City ile kaleci Ederson’un transferi konusunda 13 milyon euro garanti bonservis bedeli ve ek bonuslarla birlikte toplamda 15 milyon euroya ulaşabilecek bir anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli yönetim, Premier Lig deviyle yürütülen görüşmelerde önemli bir mesafe kaydederken, Ederson’un transferi için şartlar büyük ölçüde netleşti. Bu transfer, Fenerbahçe’nin kadrosunu güçlendirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği en kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

TRANSFER DÖNEMİ İÇİN SON GÜNLER

Türkiye Süper Lig’indeki 2025 yaz transfer dönemi sona yaklaşırken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Aktif transfer dönemi, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarihe kadar kulüpler, yeni oyuncu alımı ve satış işlemlerini tamamlayarak sezon öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmiş olacak. Taraftarlar, son dakika transfer gelişmelerini yakından takip ederken, kulüpler transfer sezonunun kapanmasının ardından yeni sezon için planlarını netleştirecek.