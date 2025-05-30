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Fenerbahçe, Edin Dzeko’ya veda etti

FENERBAHÇE’DEN DZEKO’YA VEDA

Fenerbahçe Kulübü, son iki sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giymiş olan yetenekli futbolcusu Edin Dzeko ile yollarını ayırdı. Kulüp, sosyal medya hesabından Dzeko’ya yönelik duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

DZEKO’NUN BAŞARILARI VE VEDA MESAJI

Paylaşımda, “Bazı oyuncular gol atar. Bazıları pazubandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın.” ifadesi yer aldı. Bu mesaj, Dzeko’nun takım için ne kadar değerli olduğunu ve liderlik kapasitesini vurguladı.

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