Fenerbahçe, Edin Dzeko’yla Devam Etmeyecek

EDİN DŽEKO’NUN SÖZLEŞME DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği hakkında kesin bir bilgi yokken, Boşnak forvetin yeni adresiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor’da verilen bilgilere göre; Fenerbahçe, Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyecek. Temmuz 2023’te Inter ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertlilere bonservis bedeli ödemeden katılan Dzeko’nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

DŽEKO’NUN YENİ ADRESİ HAJDUK SPLIT OLACAK MI?

Dzeko’nun yeni sezondaki takımının Hırvat ekiplerinden Hajduk Split olacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda Dzeko’nun Hırvatistan’da bir otelinin bulunduğu bilgisi de gündeme geldi. Bu sezon boyunca Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta mücadele etti. Tecrübeli golcü, bu maçlarda 19 gol ve 7 asist performansıyla 26 gole doğrudan katkı sağladı.