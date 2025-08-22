Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Kiraladı

EDSON ALVAREZ İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe, kiralık transferi için anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu Edson Alvarez’i İstanbul’a götürdü. Kadro yapılanmasını sürdüren sarı-lacivertli ekipteki transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. West Ham United takımında forma giyen Edson Alvarez’in kiralamasıyla ilgili prensip anlaşması yapıldığı daha önce açıklanmıştı.

SPORTİF DİREKTÖR ALA NİHAİ İŞLEMLERİ YAPACAK

Meksikalı futbolcu, saat 14.30’da İstanbul’a vardı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Alvarez’i, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Devin Özek karşıladı. Oyuncu, havaalanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.