Haberler

Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Kiraladı

EDSON ALVAREZ İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe, kiralık transferi için anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu Edson Alvarez’i İstanbul’a götürdü. Kadro yapılanmasını sürdüren sarı-lacivertli ekipteki transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. West Ham United takımında forma giyen Edson Alvarez’in kiralamasıyla ilgili prensip anlaşması yapıldığı daha önce açıklanmıştı.

SPORTİF DİREKTÖR ALA NİHAİ İŞLEMLERİ YAPACAK

Meksikalı futbolcu, saat 14.30’da İstanbul’a vardı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Alvarez’i, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Devin Özek karşıladı. Oyuncu, havaalanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Garbis Özatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi foto muhabiri Garbis Özatay, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı.
Haberler

Murat Özdemir, Türk İş İnsanı

Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmesinin ardından dikkatleri üzerine çekti. İnternette en çok aranan sorular arasında kimliği ve yaşı yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.