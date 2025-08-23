Fenerbahçe Edson Alvarez’i Kiraladı

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez’i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez’in 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere’nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez’e ‘Ailemize hoş geldin.’ diyor; Fenerbahçe’miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.” denildi.

EDSON ALVAREZ’İN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, kulübün büyüklüğünü ifade etti. Meksikalı futbolcu, “Öncelikle teşekkür ederim. Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum.” dedi.

TARAFTARA OLAN SAYGISI

Alvarez, Fenerbahçe taraftarlarıyla ilgili olumlu düşüncelerini de paylaştı. “Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde 100’ümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın.” şeklinde sözlerini tamamladı.