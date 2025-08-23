Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Kiraladı

FUTBOLCU TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez’i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, “Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez’in 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere’nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez’e ‘Ailemize hoş geldin.’ diyor; Fenerbahçe’miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.” şeklinde bir duyuru yaptı.

TEPKİLER VE EMOJI DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Edson Alvarez’in transferinin ardından futbolcunun sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Aslan’ emojisine karşı büyük bir tepki gösterdi. Taraftarlar, oyuncudan bu emojiyi kaldırmasını istedi. Bu tepkilerin ardından, Meksikalı futbolcunun emojiyi kaldırarak yerine ‘Ninja’ emojisini eklediği gözlemlendi.