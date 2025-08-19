Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Kiralamayı Planlıyor

FENERBAHÇE, EDSON ALVAREZ İÇİN GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Gece yarısı Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getiren Fenerbahçe, West Ham United’dan Edson Alvarez’in transferini KAP’a bildirmeye hazırlanıyor. Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmeler yürüttü.

GÖRÜŞMELER OLUMSUZ GEÇMEDİ

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki oyuncunun transferi adına West Ham United ile gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu sonuçlandı. West Ham, kiralama bedeli ve oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini talep etti ve Fenerbahçe bu şartı kabul etti. Şu an Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonunu belirlemek için final görüşmeleri yapılıyor. Fenerbahçe, Edson Alvarez ile anlaşmaya çok yakın olduğu bilgisini paylaşıyor.

ALVAREZ’İN KULÜPLERLE ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Edson Alvarez, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 25 milyon euro piyasa değeri bulunan Meksikalı futbolcunun West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. West Ham formasıyla geçtiğimiz sezon 31 maçta sahne alan Edson Alvarez, sadece 1 kez gol atma başarısı gösterdi.