Fenerbahçe, Edson Alvarez İçin Anlaştı

FENERBAHÇE, EDSON ALVAREZ İÇİN ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe, Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda West Ham United ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. 27 yaşındaki Meksikalı orta saha oyucusu, ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Fenerbahçe, Edson Alvarez için West Ham’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre, eğer Fenerbahçe, Edson Alvarez’in satın alma opsiyonunu kullanmayı tercih ederse, İngiliz ekibine 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçtiğimiz sezonda West Ham United formasını 31 maçta giyen Edson Alvarez, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.