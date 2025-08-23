Fenerbahçe, Edson Alvarez ile anlaştı

FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER

Fenerbahçe, Premier Lig’de mücadele eden West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hedefleri kapsamında kadro planlamalarına devam ediyor. Fenerbahçe, Premier Lig ekibi West Ham United’dan kiralık olarak anlaşma sağladığı Meksikalı futbolcu Edson Alvarez ile sözleşme imzaladı. Bu konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere’nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” denildi.

ALVAREZ’DEN AÇIKLAMA

Edson Alvarez, transferiyle ilgili kulübün resmi internet sitesine şu değerlendirmelerde bulundu: “Öncelikle teşekkür ederim. Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum.” Edson Alvarez, Fenerbahçe taraftarları hakkında da, “Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın.” diye belirtti.

FUTBOL DİREKTÖRÜNDEN DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Edson Alvarez transferiyle ilgili resmi internet sitesinde şu ifadeleri kullandı: “Meksika Milli Takımı Kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz.” Meksikalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla sahada 11 numaralı forma giyecek.