Fenerbahçe, Edson Alvarez ile anlaştı

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ EDSON ALVAREZ

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için kiralık olarak Edson Alvarez’i transfer etti. Bu transfer, sarı-lacivertli kulübün tarihinde yer alan ikinci Meksikalı oyuncu olarak kaydedildi. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için kadro yapılanmasına devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürmekte. Orta saha oyuncusu Edson Alvarez, bu süreçte Fenerbahçe’nin yeni rengi oldu.

ALVAREZ’İN KARRIERİ VE DENEYİMİ

Kariyerine Meksika’da bulunan Club America takımında adım atan Alvarez, 2019 yazında Hollanda ligine transfer olarak Ajax’a katıldı. Burada 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. Dört sezon boyunca Ajax forması giyen Meksikalı futbolcu, Ağustos 2023’te İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’a 38 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2024-2025 sezonunda ligde 28 maçta görev alan 27 yaşındaki futbolcu, bu transferle birlikte Fenerbahçe’nin tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu olmayı başardı.

DİEGO REYES İLE TARİHİ BAĞLANTI

Fenerbahçe’nin kadrosundaki ilk Meksikalı oyuncu ise 2018-2019 sezonunda forma giyen Diego Reyes oldu. O sezonun devre arasında İspanyol ekibi Leganes’e kiralanan Reyes, Fenerbahçe’de 8’i Süper Lig’de olmak üzere toplam 14 maçta görev aldı. Bu transfer, Meksikalı futbolcuların Fenerbahçe’deki tarihine yeni bir sayfa ekliyor.