Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Anlaştı

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL’DA

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme yönündeki çalışmalarını sürdürürken, West Ham United ile kiralık transfer konusunda prensip anlaşmasına varılan Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul’a geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, West Ham United’da forma giymekte ve ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirmek üzere hazırlığını tamamladı.

ALVAREZ İSTANBUL’A ULAŞTI

Londra’dan hareket eden özel bir uçakla saat 15.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Edson Alvarez ve ailesi, burada Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek tarafından karşılandı. 27 yaşındaki futbolcu, pasaport işlemlerinin bitmesinin ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 2024-2025 sezonunda West Ham United ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Alvarez, bu süreçte 1 asist yapmayı başardı.

Garbis Özatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi foto muhabiri Garbis Özatay, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı.
Murat Özdemir, Türk İş İnsanı

Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmesinin ardından dikkatleri üzerine çekti. İnternette en çok aranan sorular arasında kimliği ve yaşı yer alıyor.

