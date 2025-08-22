Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Anlaştı

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL’DA

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme yönündeki çalışmalarını sürdürürken, West Ham United ile kiralık transfer konusunda prensip anlaşmasına varılan Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul’a geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, West Ham United’da forma giymekte ve ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirmek üzere hazırlığını tamamladı.

ALVAREZ İSTANBUL’A ULAŞTI

Londra’dan hareket eden özel bir uçakla saat 15.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Edson Alvarez ve ailesi, burada Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek tarafından karşılandı. 27 yaşındaki futbolcu, pasaport işlemlerinin bitmesinin ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 2024-2025 sezonunda West Ham United ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Alvarez, bu süreçte 1 asist yapmayı başardı.