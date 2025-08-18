Haberler

Fenerbahçe Edson Alvarez ile görüşüyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Yeni sezon transfer girişimlerini kesintisiz sürdüren Fenerbahçe, West Ham United’da oynayan Edson Alvarez ile kulübü arasında müzakerelere başladı. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, sarı-lacivertliler, Jose Mourinho’nun istemiş olduğu 27 yaşındaki Meksikalı önlibero Edson Alvarez için West Ham ile görüşmeler yapıyor.

WEST HAM’DA PROBLEMLER YAŞANMIŞTI

West Ham United, Edson Alvarez’i bu transfer döneminde takımında barındırmayı düşünmüyor. Meksikalı oyuncu, West Ham teknik direktörü Graham Potter ile yaşadığı sorunlar sebebiyle, kulübün sezon öncesi kampına katılmamıştı.

Kariyerine Meksika’nın America takımında başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, 2019 yılında Ajax’a 15 milyon Euro bedelle transfer oldu. Alvarez, Ajax’ta 4 sezon geçirdikten sonra, 2023 yılında West Ham’a 38 milyon Euro karşılığında geçiş yaptı.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

