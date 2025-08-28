Haberler

Fenerbahçe Eledikten Sonra Galatasaray Temsil Edecek

FENERBAHÇE’NİN ELENMESİ SONRASI GALATASARAY’IN TEMSİLİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elenmesiyle Türkiye’yi yalnızca Galatasaray temsil ediyor. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİN İFADESİ

Galatasaray’ın kura çekiminde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ise 1., 2., 3. ve 4. torbadaki takımlardan oluşuyor. Bu torbaların içerikleri ve olası eşleşmeleri, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından merakla bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Haberler

Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.