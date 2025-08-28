Fenerbahçe Eledikten Sonra Galatasaray Temsil Edecek

FENERBAHÇE’NİN ELENMESİ SONRASI GALATASARAY’IN TEMSİLİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elenmesiyle Türkiye’yi yalnızca Galatasaray temsil ediyor. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİN İFADESİ

Galatasaray’ın kura çekiminde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ise 1., 2., 3. ve 4. torbadaki takımlardan oluşuyor. Bu torbaların içerikleri ve olası eşleşmeleri, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından merakla bekleniyor.