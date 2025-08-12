Fenerbahçe Elenirse Ne Olacak?

Fenerbahçe elenirse ne olur? Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u geçmesi halinde play-off aşamasında Nice veya Benfica ile karşılaşacak. Bu süreçte detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE’NİN ŞANSI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u yenemezse lig aşamasından itibaren mücadeleye devam edecek. Hollanda’da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı bir galibiyet alması halinde maçı uzatmaya taşıyacak.

GALİBİYETİN ÖNEMİ

Eğer Fenerbahçe, 2 ya da daha fazla farklı galibiyet elde ederse tur atlamayı başaracak. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise Feyenoord bir üst tura geçecek. Eşleşmede rakibi karşısında üstünlük sağlayan takım, play-off turunda Benfica ile Nice arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.