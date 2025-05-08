Fenerbahçe, En-Nesyri’den Umutlu Değil

YOUSSEF EN-NESYRI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe, sezon başında Sevilla’dan 19,5 milyon euroya transfer ettiği kulüp tarihinin en yüksek bedelli oyuncusu Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırma aşamasında. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip, 27 yaşındaki Faslı golcünün 4,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak ve bu süreçte 25 milyon euro bonservis geliri elde etmek istiyor. Ancak şu ana kadar En-Nesyri için resmi olarak hiçbir kulüpten teklif alınmaması, Fenerbahçe yönetimini zorluyor.

Fenerbahçe, En-Nesyri’nin satışından elde edeceği 25 milyon euro ile bütçesini rahatlatmayı ve yeni transferler için kaynak yaratmayı planlıyor. Ancak Sabah’ın haberine göre, şu an için ne Avrupa’dan ne de başka bölgelerden En-Nesyri’ye yönelik bir talip yok. Sarı-lacivertliler, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Ettifaq ve Al-Nassr’ın devreye girmesini bekliyor; ancak bu teklifler hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

PERFORMANS TARTIŞMALI

Youssef En-Nesyri, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıkarak 26 gol ve 7 asistlik bir başarı elde etti. Sezonun ortalarında attığı gollerle dikkat çeken Faslı yıldız, son haftalarda gösterdiği formsuz performansla eleştirilerin hedefi oldu. Fanatik’in aktardığına göre, En-Nesyri’nin Beşiktaş derbisinde taraftarlar tarafından ıslıklanması ve büyük maçlardaki etkisizliği, yönetimin satış kararını gözden geçirmesine neden oldu.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Fenerbahçe, daha önce Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri geri çevirmişti. Temmuz 2024’te En-Nesyri, Al-Nassr’ın yıllık 13 milyon euroluk teklifini reddederek Fenerbahçe’yi tercih etmişti. Ancak İspanyol basını Todofichajes’in mart ayında bildirdiğine göre, Al-Nassr ve diğer Suudi kulüpleri, En-Nesyri için 40 milyon euroya kadar çıkabileceklerini belirtmişti.