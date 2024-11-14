“Fenerbahçe, En-Nesyri İle Pişman Oluyor”

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de yaşanan son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde Dursun Özbek yönetimi, Fenerbahçe’den transfer edilen yıldız oyuncunun istatistikleriyle Fenerbahçelileri pişman etti. Galatasaray formasıyla kısa süre içerisinde gösterdiği performansla En-Nesyri’yi geride bırakmayı başardı. Detaylara bakalım.

BATSHUAYI’NIN GALATASARAY DÖNEMİ

Yaz döneminde dikkat çeken transferlerden biri, Fenerbahçe’den Galatasaray’a geçen Michy Batshuayi oldu. Geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli ekipte ikinci santrfor olmasına rağmen, süre bazında müthiş bir performans sergileyen Batshuayi, Avrupa’nın en iyileri arasında yer alıyordu. İyi karakteriyle de takdir topladı. Cim Bom’a imza atan Batshuayi, Icardi ile rekabete girmeyi beklerken, Osimhen transferiyle 3. santrfor konumuna yerleşti. Ancak Belçikalı yıldız, şans verildiğinde görevini başarıyla sürdürüyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 farklı kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 441 dakika sahada kalan Batshuayi, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Fanatik’te yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcu böylece her 88 dakikada bir gol attı. Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapatmasıyla yeniden ikinci santrfor pozisyonuna yükseldi. Bu süreçte, forma rekabetine gireceği oyuncu ise dünya yıldızı Victor Osimhen oldu.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER REKORU VE YENİ YILDIZI

Fenerbahçe, Batshuayi’nin ardından 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Youssef En-Nesyri’yi kadrosuna katarak Türkiye’de bir transfer rekoru kırdı. Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosun’u da transfer eden Sarı-Lacivertliler, En-Nesyri’den henüz beklediği verimi elde edemedi. Fenerbahçe formasıyla 3 kulvarda 17 resmi maça çıkan Faslı yıldız, 793 dakika sahada kalmış ve 4 gol ile 2 asist üretmiştir. 27 yaşındaki santrfor, böylece her 198 dakikada bir gol attı ve performansıyla Batshuayi’nin gerisinde kaldı. Diğer yandan, Fenerbahçe’nin 3. santrforu Cenk Tosun ise 7 maçta 88 dakika süre aldı, fakat gol veya asist kaydedemedi.