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Fenerbahçe, En-Nesyri Ve Amrabat’ı Satacak

FUTBOLCULARIN GELECEK SEZONDAKİ DURUMU

Gelecek sezon tüm kulvarlarda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, Faslı futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat için planlamalarda yer vermiyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, bu iki futbolcuya Suudi Arabistan’dan teklifler geldi.

SUUDİ EKİPLERİN İLGİSİ

Suudi ekipleri Al-Hilal, Al-Nassr ve Neom, En-Nesyri ve Amrabat’ı transfer etmek istiyor. Bu duruma göre, Suudi temsilcilerin yıldız oyuncuları kadrolarına katabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE’NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, En-Nesyri ve Amrabat için bonservis bedelini de belirledi. Habere göre, Sarı-lacivertli ekip bu iki futbolcudan toplam 60 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Ali Koç liderliğindeki Fenerbahçe, elde edilecek bu gelirle önemli transferler yapmayı planlıyor.

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