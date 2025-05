Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Çok Baskı Aşabilir

MARKO GUDURIC’TEN BASKI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Sırp oyuncusu Marko Guduric, yaklaşan Turkish Airlines Euroleague Final Four karşılaşmaları öncesi üzerinde büyük bir baskı bulunduğunu belirtti. Guduric, “Her detay çok önemli aslında. Gücümüz de rotasyonumuz. Her şeye hazır olmak gerekiyor” şeklinde konuştu. Fenerbahçe, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilecek Euroleague Final Four’da boy gösterecek.

MEDYA GÜNÜ VE OYUNCULARIN HEDEFLERİ

Takım, turnuva öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen medya gününde Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oyuncular, Final Four’da yer alacak olmalarına dair hislerini paylaştı. Guduric, “Hedefimizdi bu. Herkes çok sağlıklı. Forma girmeye çalışıyoruz. Çok mutluyuz” diye ifade etti. Nigel Hayes-Davis ise, “Marko’nun söylediği gibi hedefti. Burada olma şansımızı oluşturmamız gerekiyordu. Önemli olan herkesin Abu Dabi’ye sağlıklı gitmesi” açıklamasında bulundu.

PANATHINAIKOS MAÇI VE HEYECAN

Wade Baldwin, Panathinaikos ile yeni bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, “Artık sonunda zamanı gelmişti. Kulüp adına beklentiydi. Panathinaikos ile oynayacağız ama yeni takım olarak oynayacağız bakalım bizi neler bekliyor. 23 Mayıs’ı bekliyorum, çok heyecanlıyım. Şampiyon takıma karşı oynamak çok önemli. Geçen seneki hikayemi biliyorsunuz. Hazır olacağım” dedi. Nigel Hayes-Davis, “Fenerbahçe – Panathinaikos maçı olacak. Koç da bize bunu söylüyor. Kahraman olmak değil, takım oyunu olacak” diye belirtti.

NIGEL’DEN NBA AÇIKLAMASI

NBA ile ilgili yöneltilen bir soruya ise Nigel Hayes-Davis, “Bu soruyu son birkaç yıldır aynı şekilde cevaplıyorum. Burası evim. Şu an evimdeyim. Önümüzde Türkiye Ligi maçı var ve sonra Final Four. Tek düşüncem önümüzdeki hedeflerde konsantre olmak” şeklinde yanıtladı.

GUDURIC’TEN TAKIM OYUNUNUN ÖNEMİ

Tarık Biberovic’in Paris maçı sonrası kendisiyle ilgili olumlu sözlerine yanıt veren Guduric, “Tarık’a teşekkür ediyorum. İşimizi yapmaya çalışıyorum. Burası Fenerbahçe. Herkes rolünü çok iyi biliyor. Herkes rolünü çok iyi oynarsa mutlu olacağız ve başarılı olacağız. 23 Mayıs’ta hazır olacağım. Tek başımıza bir şey başaramayız, takım olarak bakmalıyız önemli olan bu. Fenerbahçe olarak tutmaya çalışıyoruz, her basket oynayan sporcu gibi hedef NBA oluyor. İyi fırsat çıkarsa gitmeyi düşünebilir. Daha sonra Fenerbahçe’ye dönebilir. Fenerbahçe kulüp olarak tutmayı isteriz” ifadelerini kullandı.

PANATHINAIKOS MAÇININ ANAHTARI

Guduric, Panathinaikos eşleşmesinde anahtarın savunma mı hücum mu olacağıyla ilgili gelen soruya, “Özel bir etkinlik ve çok fazla baskı var üstümüzde. Her detay çok önemli aslında, gücümüz rotasyonumuz. Her şeye hazır olmak gerekiyor” dedi. Nigel, maçta ribaundların etkili olacağını dile getirirken, Baldwin ise, “İki maçta da ben ve Marko topu kontrol edemedik. Maçın hızını kontrol edip, topu kontrol ederseniz her şey daha kolay olur” şeklinde konuştu.