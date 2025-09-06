Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın Menajeri Caner Pekşen

YENİ TAKIM MENAJERİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın menajerliğine, daha önce takımda iki farklı dönemde forma giymiş olan Caner Pekşen atandı. Caner Pekşen, Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nın yeni menajeri olarak görev yapacak.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki’nin görevine devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Takım menajerimiz Caner Pekşen’e yeni görevinde başarılar dileriz” denildi.