Fenerbahçe, Erzurumspor’u 5-0 Yendi

B GRUBU’NDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Türkiye Kupası’nda grup aşamalarının heyecanı sürüyor. B Grubu’nun 2. haftasında, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Hakan Kutlu’nun çalıştırdığı 1. Lig takımı Erzurumspor FK, hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin yönettiği maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadelede rakibini 5-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İLK YARIDAN GOL GELİYOR

Sarı-lacivertli ekibi öne geçiren golü yeni transfer Anderson Talisca kaydetti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmazken, takımlar soyunma odasına 1-0’lık skorla gitti.

Maçın ikinci yarısında Cenk Tosun, 49. dakikada Yakup Kırtay’ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı kararı verdi. 50. dakikada topun başına geçen Cenk, ağları havalandırarak durumu 2-0 yaptı. Sonrasında, 78. dakikada sahneye çıkan Mert Hakan Yandaş, şık bir vuruşla golü kaydederek durumu 3-0’a getirdi.

81. dakikada En-Nesyri, farkı 4’e çıkartarak Fenerbahçe’nin üstünlüğünü artırdı. 89. dakikada bir kez daha topu ağlarla buluşturan Faslı golcü, maçın sonucunu belirledi. Böylelikle Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda Erzurumspor FK’yı 5-0’lık skorla mağlup etmiş oldu.

Maçta sakatlıklar da dikkat çekti. Erzurumspor FK’de 18. dakikada sakatlanan Mustafa Yumlu, Gökhan Akkan ile değiştirildi. Fenerbahçe’de ise 54. dakikada Djiku çıkarılarak oyuna dahil olan Carlos, sakatlığı nedeniyle devam edemedi ve 60. dakikada Yusuf Akçiçek ile değiştirildi. Genç futbolcu Yusuf Akçiçek, 74. dakikada da Kostic ile yer değiştirerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na 2’de 2 ile başladı ve puanını 6’ya yükseltti. Kupadaki gruptaki ikinci maçını kaybeden Erzurumspor ise 0 puanda kaldı.

Gruptaki bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Erzurumspor FK evinde İstanbulspor’u ağırlayacak.