Fenerbahçe Erzurumspor’u Ağırlıyor: Maç Detayları

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HAZIRLIKLARI

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Bu sezon grup aşamasında yer alan sarı-lacivertliler, ilk haftada Kasımpaşa’ya konuk olarak 3-0’lık galibiyet elde etti. Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Erzurumspor ekibini également kazanarak puanını 6’ya çıkarmak istiyor.

ERZURUMSPOR FK’NIN DURUMU

Bu mücadelede rakip olan mavi-beyazlılar, ilk maçlarında Göztepe’ye 1-0 mağlup olarak grupta zor bir başlangıç yaptılar. Erzurumspor’un bu akşamki karşılaşmada galibiyet alarak gruptaki şanslarını artırma hedefi bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Maçın heyecanı sürerken, iki takımın muhtemel kadroları merak ediliyor. Her iki takımın da stratejik seçimleri, maçı dolayısıyla belirleyici olacak.