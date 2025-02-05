Fenerbahçe, Erzurumspor’u Ağırlıyor: Misli’de Şampiyonluk Oranları

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun ikinci hafta maçında bu akşam Erzurumspor FK ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele Şampiyon Oran farkı ile yine Misli’de izlenebilecek. Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk maçında Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorla mağlup ederek galibiyetle başladı. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda Erzurumspor FK’yı yenerek puanını 6’ya ulaşmayı hedefliyor. Öte yandan, Erzurumspor ilk maçında Göztepe’ye 1-0 kaybetti.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin olası 11’i: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk.

Erzurumspor’un muhtemel 11’i: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba.

İSTATİSTİKLERLE GÖRÜNTÜ

İki takım arasında geçmişte oynanan 4 maçın 3’ünü Fenerbahçe kazandı, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, son 10 maçında mağlup olmadı ve oynadığı son 6 maçın 5’inde 3,5 üstü gol sayısı görüldü. Erzurumspor FK ise son 10 maçından 8’inde 2.5 alt skor elde etti.

MİSLİ ÜYELERİ NECİ OLDU?

Bu maça katılan Misli üyelerinin %10’u, karşılaşmanın 2.5 üstü golle sonuçlanmasını bekliyor.

SARARYILIN YORUMU

Misli yazarı Safa Can Konuksever, “Kupada Jose Mourinho’dan geniş çaplı bir rotasyon bekliyorum. 1.Lig’de zirve mücadelesi veren Erzurumspor açısından bu maç, vitrin karşılaşması olarak görülebilir. Ancak iki takım arasında ciddi bir kalite farkı var ve Sarı-Lacivertliler’in evinde sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum. İkinci yarıda daha gollü bir bölüm izlenebilir.” şeklinde değerlendirdi.

KUPA TARİHİDE İLK BULUŞMA

Fenerbahçe ve Erzurumspor Türkiye Kupası’nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Erzurumspor’un Süper Lig’de mücadele ettiği 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Erzurum ekibi ise 3 Mayıs 2021’den sonra ilk kez Kadıköy’de sahaya çıkacak.

ERZURUMSPOR’UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon 4. Tur’dan katılan Erzurumspor FK, Ayvalıkgücü’nü 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Ardından, Sakaryaspor’u 2-0 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. Gruptaki son maçlarını evinde İstanbulspor’a karşı oynayacak olan mavi-beyazlılar, 1. Lig’de ise zirve mücadelesi veriyor.

1. LİG’DE 3. SIRADA

Hakan Kutlu’nun öğrencileri Trendyol 1. Lig’de 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile toplamda 37 puan topladı. Mavi-beyazlılar, son maçlarında lider Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.