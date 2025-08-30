Haberler

Fenerbahçe, Esenboğa’dan ayrıldı

FENERBAHÇE, MOURİNHO İLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elendikten sonra teknik direktör Jose Mourinho ile ilişkisini sonlandırdı. Bu gelişmenin ardından, olası tepkilerin önüne geçmek amacıyla takım, Esenboğa Havalimanı’nın kargo bölümünden ayrılmayı tercih etti. Havalimanında taraftarlar, Fenerbahçe kafilesinin çıkışını göremedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe’nin kafilesinin otel girişinde karşılanması ise oldukça coşkuluydu. Sarı-lacivertli takım, kalacakları otelde taraftarları tarafından tezahüratlarla karşılandı. Kafilenin otele yerleşmesinin ardından, taraftarlar olaysız bir şekilde otelin önünden ayrıldılar.

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

