Fenerbahçe, EuroLeague’de Birinci Sıraya Çıktı

EUROLEAGUE’DE FENERBAHÇE ZAFERİ

EuroLeague’in 32. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol takımı Baskonia ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen mücadelede Fenerbahçe, 82-77’lik skorla zaferle ayrılarak önemli bir galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE MAÇA HIZLI BAŞLADI

İspanyol takımı karşılaşmaya 4-0’lık bir seri girerek başlangıç yaptı ve ilk 4 dakikada önde tamamladı: 9-4. Ancak sonrasında oyuncu değişiklikleriyle birlikte Fenerbahçe, 13-0’lık bir seri yakalayarak 17-9 öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdürdü ve bu bölümde farkı çift hanelere çıkararak 28-17 yaptı. Pierre, Hall ve Hayes-Davis gibi oyuncuların pota altındaki isabetleriyle Fenerbahçe, soyunma odasına 46-32’lik bir avantajla girdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmanın ikinci yarısı Colson’un basketleriyle başlarken, Fenerbahçe ilk 4 dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 59-41. Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos’un sayılarıyla 8-0’lık bir seri yaparak farkı 10 sayıya indirdiği anlarda Fenerbahçe molaya gitti: 59-49. Molanın ardından Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık atışıyla Fenerbahçe, farkı 13 sayıya yükseltti ve son çeyreğe 72-59 önde girdi.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ KORUDU

Son çeyreğe hızlı başlangıç yapan Baskonia, 10-2’lik bir seri ile farkı 5 sayıya düşürdü: 74-69. Ardından iki takım da hücumlarından sonuç alamadı. Maçın bitimine 3 dakika 29 saniye kala Hayes-Davis’in serbest atıştan sağladığı 2 sayıyla skor 76-69 oldu. Fenerbahçe, Baskonia’nın farkı kapatmasına engel olarak maçı 82-77’lik skorla kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İç sahada üst üste 8. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, toplamda 22. zaferini elde ederken Olympiakos’un kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, kalan iki maçında Barcelona ile iç sahada ve Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8.

Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6.