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Fenerbahçe EuroLeague’de Liderliğe Yükseldi

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FENERBAHÇE-BASKONIA MAÇI ÖZETİ

EuroLeague’in 32. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Baskonia’yı evinde ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen mücadelede Fenerbahçe, 82-77’lik sonuçla galip geldi.

İLK YARIDA BELİRLEYİCİ PERFORMANS

Baskonia, maça 4-0’lık bir seri ile başladı ve ilk 4 dakikayı 9-4 önde kapattı. Ancak, sonrasında Fenerbahçe 13-0’lık bir seri yakalayarak skoru 17-9’a getirdi. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrek başında baskıyı devam ettirdi ve farkı çift hanelere çıkararak ilk yarıyı 46-32’lik bir üstünlükle tamamladı.

SON PERİYOTTA NELER YAŞANDI?

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, Colson’un sayılarıyla 59-41 ile 18 sayılık bir fark yakaladı. Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos’un sayıları ile birlikte 8-0’lık bir seri yaparak farkı 10 sayıya indirdi ve Fenerbahçe molaya gitmek zorunda kaldı. Molanın ardından Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık basketiyle Fenerbahçe, son çeyreğe 72-59 önde geçti.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ KAPTIRMADI

Son çeyreğe baskılı başlayan Baskonia, 10-2’lik bir seri ile 74-69’a kadar gelip farkı 5 sayıya indirdi. İki takımın da hücumlardan boş döndüğü dakikaların ardından Hayes-Davis’in serbest atışlarıyla skor 76-69 oldu. Fenerbahçe, son bölümlerde rakibinin farkı kapatmasına engel olarak maçı 82-77 kazanmayı başardı.

LİGDE YENİ LİDER FENERBAHÇE

Fenerbahçe, iç sahada üst üste 8. maçını kazanarak ligdeki 22. galibiyetini elde etti ve Olympiakos’un mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, kalan 2 maçında Barcelona ile iç sahada ve Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8
Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6

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