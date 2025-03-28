Spor

Fenerbahçe, EuroLeague’de Liderliği Ele Geçirdi

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EUROLEAGUE’DE FENERBAHÇE’NİN ZAFERİ

EuroLeague’in 32. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol takımı Baskonia ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen bu mücadele, Fenerbahçe’nin 82-77’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

FENERBAHÇE’SİNİ YENİDEN DİRİLİŞİ

Maçın başında Baskonia, 4-0’lık seriyle üstünlük sağladı ve ilk dört dakikayı 9-4 önde tamamladı. Ancak oyuncu değişikliklerinin ardından Fenerbahçe, 13-0’lık bir seri yakalayarak öne geçti ve skoru 17-9’a getirdi. Sarı-lacivertliler, ikinci periyotta da baskıyı sürdürerek ilk üç dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 28-17. Pierre, Hall ve Hayes-Davis ile rakip potada isabet sağlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-32’lik bir avantajla gitti.

DÜZENİ KORUYAN FENERBAHÇE

Maçın ikinci yarısına Colson’un basketleriyle başlayan Fenerbahçe, bu çeyrekte ilk dört dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 59-41. Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos’un sayılarıyla 8-0’lık bir seri yaparak farkı 10 sayıya indirdi ve durumu 59-49 yaptı. Fenerbahçe, molanın ardından Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya yükseltti ve son çeyreğe 72-59 önde girdi.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ KAPTIRMIYOR

Son çeyreğe hızlı başlayan Baskonia, 10-2’lik bir seri yaparak farkı 5 sayıya indirdi: 74-69. Maçın sonuna 3 dakika 29 saniye kala Hayes-Davis’in serbest atışlarıyla skor 76-69 oldu. Bitime yakın, Baskonia farkı kapatmaya çalışsa da, Fenerbahçe maçı 82-77 kazanmayı başardı.

LİDERLİK KOLTUGUNDA FENERBAHÇE

Fenerbahçe, iç sahada üst üste 8. maçını kazanarak ligdeki 22. galibiyetini aldı ve Olympiakos’un mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, kalan 2 maçında Barcelona ile iç sahada, Bayern Münih ile de deplasmanda mücadele edecek.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8
Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6

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