Fenerbahçe, Euroleague’de Monaco Deplasmanında

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 30. haftasında Fransız takımı Monaco’ya konuk oluyor. Bu önemli karşılaşma yarın TSİ 21.00’de Salle Gaston Medecin’de gerçekleşecek. Sarı-lacivertliler, Euroleague’de oynadığı 29 maçta 20 galibiyet, 9 mağlubiyet elde ederek ligde 2. sırada yer alırken, Fransa temsilcisi Monaco 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Euroleague’de oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanarak, son maçında ASVEL’i 92-82’lik skorla mağlup ediyor.

KARŞILAŞMALARDAKİ GEÇMİŞ PERFORMANS

Fenerbahçe ve Monaco, Euroleague tarihine 12 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken, Fransız takımı 5 kez galip geldi. İki takım bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynadıkları maçta Monaco, Fenerbahçe’yi 99-69’luk skorla mağlup etti.

DEPLASMAN PERFORMANSI

Fenerbahçe, bu sezon Euroleague’de deplasmanda 15 maç yaptı ve 10 galibiyet alarak başarılı bir performans sergilemiş oldu. Deplasmandaki son maçında ise Olimpia Milano ile karşılaştı ve rakibini yenmeyi başardı.

İSTATİSTİKLERLE YARIŞMA

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe, maç başına 82.8 sayı, 35.4 ribaund ve 17.4 asist ortalamalarıyla öne çıkarken, Monaco ise 86.5 sayı, 33.0 ribaund ve 19.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Nigel Hayes-Davis 16.7 sayı ortalamasıyla dikkat çekerken, Monaco’da Mike James 16.5 sayı ortalamasıyla takıma katkı sağlıyor.