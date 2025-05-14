Fenerbahçe, Eyüpspor’a hazırlık yapıyor

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında, 18 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgiler doğrultusunda, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Antrenman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı ve daha sonra sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk organizasyonları ile devam etti.

TAKTİK ÇİFT KALE MAÇLAR

Futbolcular, pas çalışmasının ardından, taktik çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçı için yarınki antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. Takım, bu önemli karşılaşma öncesinde tüm enerjisini ve güçlerini sahaya yansıtma hedefinde.