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Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına giriş yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas organizasyonlarının yapılmasının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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