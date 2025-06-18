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Fenerbahçe Ferdi’yi Brighton’a Kiralamak İstiyor

FERDİ KADIOĞLU’NDAN FENERBAHÇE’YE DÖNÜŞ

Süper Lig’in önemli temsilcisi Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bazı gelişmeler yaşanıyor. Brighton’da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan milli futbolcu, yeniden forma giymek ve kendini geliştirmek amacıyla Fenerbahçe’nin sunduğu teklifi kabul etme kararı aldı.

BRIGHTON’DAN CEVAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe kulübü, Ferdi Kadıoğlu için Brighton’a kiralama teklifi göndermiş durumda. Oyuncu ve kulüp arasında gerekli tüm anlaşmalar sağlanmışken, sarı-lacivertliler şimdi Brighton’dan gelecek yanıtı bekliyor. İlk aşamada Ferdi’yi kiralık olarak göndermek istemeyen Brighton, Fenerbahçe’den düşünmek için süre talep etti. Eğer Brighton teklifi kabul ederse, Fenerbahçe Ferdi’yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

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