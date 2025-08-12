Haberler

Fenerbahçe, Feyenoord Gölünü İptal Etti

FENERBAHÇE – FEYENOORD MAÇINDA GOL VAR’A TAKILDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord ile kendi sahasında bir araya geldi. Temsilcimiz, 28. dakikada Faslı forvet Youssef En-Nesyri’nin attığı golle öne geçti ama bu gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

HAKEMİN KARARI TARTIŞMA YARATTI

Hakem Ivan Kovacs, VAR hakemi ile görüşmesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek golü geçersiz saydı. Bu karar, Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

