Fenerbahçe, Feyenoord ile Beraberlik Sağladı

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle karşılaşıyor. İlk yarıyı sarı-lacivertli ekip 2-1’lik üstünlükle tamamlıyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Maçın 13. dakikasında orta sahanın sol tarafında topu kapan Szymanski, pasını sağ tarafta bulunan Duran’a aktarıyor. Duran, ceza sahasına girerken sağ çaprazdan vuruş yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor. 25. dakikada Semedo, sağ tarafta topla buluşarak Duran’a pas veriyor. Duran’ın penaltı noktasına yakın vuruşunda top savunmadan geri geliyor. Pozisyonun devamında tekrar topu alan Duran, aynı noktadan vuruyor fakat kaleci Wellenreuther son anda topu kornere çeliyor.

28. dakikada Szymanski’nin ceza sahasının sol çaprazından kestiği topa En-Nesyri tek vuruşla ağları buluyor. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal ediyor. VAR’ı dinleyen hakem Kovacs, kararını değiştirmiyor. 41. dakikada serbest vuruş sonrasında In-Beom, topu kale alanına ortalıyor. Ön direkten iyi yükselen Watanabe’nin vuruşu ağlara gidiyor ve durum 0-1 oluyor.

44. dakikada Szymanski’nin köşe atışında Brown kafa vuruşuyla topu filelere gönderiyor ve durumu 1-1 yapıyor. 45+2. dakikada, orta sahadan gönderilen uzun topu En-Nesyri kafayla Duran’a indiriyor. Duran bu kontrolün ardından köşeye güzel bir vuruş yaparak topu direk dibinden ağlara yolluyor. İlk yarı, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona eriyor.

HAKEM VE TAKIMLAR

Maçın hakemleri Istvan Kovacs, Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yönetiyor. Fenerbahçe’nin kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran yer alıyor. Feyenoord ise Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Sem Steijn, In-Beom Hwang, Quinten Timber, Anis Hadj Moussa, Leo Sauer ve Ayase Ueda’dan oluşuyor.

Goller: Archie Brown (dk. 44), Jhon Duran (dk. 45+2) (Fenerbahçe), Tsuyoshi Watanabe (dk. 41) (Feyenoord)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Leo Sauer (Feyenoord) – İSTANBUL