Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşıyor

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki Feyenoord mücadelesine, ilk maçtaki 11’inden 2 değişiklik yaparak çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nun ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşıyor. Mourinho, ilk maçta oynanan kadroya göre, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın’ın yerine Nelson Semedo ile Jhon Duran’ı tercih etti. Portekizli teknik adam, Feyenoord karşısında Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran’ı çift forvet olarak sahaya sürdü.

FENERBAHÇE’İN İKİNCİ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe mücadeleye şu 11 ile başladı: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri. Yedek kulübesinde ise Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek yer aldı. Sakatlıklarını atlatan Talisca ile İsmail Yüksek, bu maçta kadroda yer alıyor. Mourinho, basın toplantısında iki oyuncunun oynayacak durumda olduğunu belirtmişti.

DESTEK MESAJI

Fenerbahçeli futbolcular, Balıkesir’de yaşanan deprem ve son dönemdeki yangın felaketleri sebebiyle üzerinde ‘Geçmiş olsun Türkiye’ yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. Ayrıca Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına çıkarken, taraftarlar tribünleri doldurdu ve maç öncesi futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Isınma esnasında, futbolcuların tribünlere çağrılmasıyla birlikte ortam daha coşkulu hale geldi.

DUYGULU ANLAR

Fenerbahçeli taraftar Duygu Özdin anısına anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Kanserden hayatını kaybeden Duygu, hastalığı döneminde “Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?” paylaşımında bulunmuştu. Kulüp, Feyenoord maçı öncesinde “İlk resmi maçımızda senin için 1907 balon uçuracağız” açıklaması yapmıştı. Hazırlanan balonlar, seremoniden önce kaptan Mert Hakan Yandaş tarafından gökyüzüne bırakıldı ve taraftarlar bu anlamlı jesti alkışlarla karşıladı.